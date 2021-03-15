Элиста, , 00:05 — REGNUM В Калмыкии до 11 апреля 2021 года будет действовать второй этап режима ограничений из-за COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики.

В частности, в регионе сохранены требования по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, пожилым гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

При этом в регионе вводится ряд послаблений. Так, например, при полном соблюдении санитарных требований возобновляется работа организаций сферы досуга и развлечений, турагентств, бассейнов. Ведётся подготовка к возобновлению работы детских садов.

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