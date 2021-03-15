Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Поединок с хорватской «Подравкой» завершился со счётом 42:24 в пользу хозяек площадки, сообщает пресс-служба донской команды.

«Мы бежали все 60 минут, хорошо действовали на контратаках. Я мог делать ротацию состава, и мы были стабильны оба тайма. Сейчас часть игроков разъедется по сборным. Моя задача — подойти в оптимальной форме к четвертьфиналам», — прокомментировал исход встречи наставник «Ростов-Дона» Пер Юханссон.

Лучшими бомбардирами донской команды стали Катарина Крпеж-Шлезак с девятью точными бросками в ворота соперниц, Милана Таженова (шесть голов), Юлия Манагарова и Владлена Бобровникова забили по пять мячей.