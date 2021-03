Вашингтон, , 23:59 — REGNUM В сети появилась информация о том, когда Microsoft может выдать новости о проекте четвёртой части популярной стратегической игры Age of Empires. Об этом 15 марта сообщил портал Game Rant.

Известный инсайдер и автор портала GamesBeat Джефф Грабб выложил на своей twitter-странице список с датами будущих событий индустрии видеоигр. Его подписчики обратили внимание, что в списке есть позиция, которая обозначена просто как «АОЕ». Некоторые из них решили, что речь идёт о мероприятии, посвящённом игре Age of Empires 4, которое может состояться уже 10 апреля 2021 года.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1370846304084000768

Напомним, стратегическая игра была анонсирована Xbox 21 августа 2017 года на выставке Gamescom 2017. Её разработкой занимаются студии Relic Entertainment и World’s Edge.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирована фантастическая игра про защиту животных We Are The Caretakers