Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен обсудил во время телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом отношения с Россией, Ираном и Китаем. Об этом 14 марта заявил главы пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Франции обсудили Иран, Россию и Китай, а также политический процесс в Ливии», — заявил Прайс.

Он добавил, что стороны также поговорили о мире и стабильности в Восточном Средиземноморье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что США обеспокоены усилением активности России в Латинской Америке.

«Мы видим это в Венесуэле. Мы видели, я думаю, возрождение российского присутствия и деятельности на Кубе в последние несколько лет, и мы очень внимательно к этому относимся на всех направлениях», — сказал он.