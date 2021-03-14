Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Необычная ритм-игра Klang 2 выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 and Xbox Series X. Об этом 15 марта сообщил портал Gematsu.

Издательская компания Ratalaika Games и разработчик Tinimations объявили, что релиз Klang 2 на новых консолях Microsoft и Sony состоится одновременно с выходом версий для PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Стоит отметить, что кроме английского, французского, немецкого, испанского, японского и корейского языка игра также будет поддерживать и русский.

Ранее разработчики выложили в сеть трейлер Klang 2, в котором в т.ч. показали особенности игрового процесса. Оригинальная игра Klang вышла на ПК 22 сентября 2016 года.

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