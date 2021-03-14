Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Издательская компания Digerati и студия Greylock анонсировали игру Severed Steel. Трейлер был опубликован 15 марта на YouTube-канале портала Gematsu.

Некоторые геймеры знают этот проект по предыдущему названию IMPACT. Релиз игры состоится летом 2021 года на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В ролике разработчики показали геймплей (игровой процесс) Severed Steel и рассказали о некоторых механиках.

Как отметил автор статьи на портале Gematsu, Severed Steel будет представлять собой «стильный» однопользовательский шутер (упор сделан на применении огнестрельного оружия), «однорукий» герой которого сможет совершать различные трюки в режиме замедленного времени. Особенностью игры является то, что она имеет полностью разрушаемое окружение, основанное на воксельной технологии.

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