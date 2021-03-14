Лондон, , 23:37 — REGNUM На отказ от использования вакцины AstraZeneca от COVID-19 в ряде европейских стран после появления данных об образовании тромбов у привившихся отреагировали в британско-шведской компании. Соответствующее заявление было обнародовано 14 марта фармацевтической компанией.

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«AstraZeneca хотела бы подтвердить безопасность вакцины от COVID-19, основанную на научных данных», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что данные о состоянии здоровья более 17 млн привитых препаратом AstraZeneca людей разного возраста и пола не показали повышенного риска возникновения эмболии лёгочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд европейских стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после заявления из Дании и Италии о серьёзных осложнениях среди привитых.

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