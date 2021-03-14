Тбилиси, , 23:25 — REGNUM Специальный представитель председателя Европейского совета Кристиан Даниэльсон продлил на один день свой визит в Грузии. Об этом он сообщил на пресс-конференции ив Тбилиси.

«Мы поработали очень плодотворно, и, чтобы продвинуться еще дальше, я решил остаться в Тбилиси и завтра (15 марта). Мой визит будет продлен еще на один день», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Даниэльсон, прибывший 12 марта в Тбилиси, рассказал на брифинге, что он планирует сделать для разрешения политического кризиса в Грузии.

Евросовет направил Даниэльсона в Грузию, чтобы он выступил в роли посредника в переговорах между властями и оппозицией для выхода из политического кризиса.

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