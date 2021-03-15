15 марта 2021 | Время чтения 17 мин

Озоновый алгоритм погодных аномалий с честью выдержал очередное испытание фактическим материалом, щедро предоставленным прошедшим февралём. Главным фактором возникновения и перемещения атмосферных фронтов был рост концентрации озона, и лишь в финале описываемых событий ведущую роль «перехватила» отрицательная аномалия ОСО, пришедшая из Европы, которая определила аномально теплую погоду в Центральной России

Владимир Сывороткин, , 08:59 — REGNUM В этом (2021) году февраль вспомнил вдруг, что он месяц зимний и в славянских языках носит имена Сечень, Лютень и Ветродуй. С 12 числа и до конца месяца февраль выдал в Центральной России и на юге страны целую серию аномально-рекордных погодных явлений. Первым из них был рекордный снегопад. Отметим, что предупреждения о нём в Москве и области поступили еще 10 числа. А его причину синоптики связали с продвижением к югу балканского циклона «Волькер».

Рис. 6. Карта отклонений ОСО от нормы 15 февраля 2021 года

Рекордный снегопад

РИА Новости, 10.02.2021

Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в Москве природа взяла паузу, эта пауза продлится в среду и четверг, то есть никаких «камней с неба», никаких снегопадов. Морозы в ночь на четверг до минус 17−22 градусов, без осадков, в четверг днем минус 10−15.

«С нуля часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом балканского циклона «Волькер», который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что порывы ветра будут достигать до 15−20 метров в секунду. А на юго-западе, в Центральной России, до 17−22 метров в секунду.

«В таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к чёрной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома», — подчеркнул Тишковец.

Метеоролог добавил, что температура особо меняться не будет, будет болтаться от минус 9 до минус 14, что днем, что ночью.

«Ветер северо-восточный, очень неприятный, промозглый, плотный. При этих градусах ощущения будут как будто морозы на 10 градусов холоднее. Как будто на улице минус 20−25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88−90%», — заключил он.

Рассмотрим исходную диспозицию озоновых аномалий, предваряющих серию февральских погодных катаклизмов. Оговоримся сразу, что в данном тексте мы сосредоточим внимание только в узком ЮЮВ секторе карты в широтном интервале от Скандинавии до Чёрного моря (см. Рис.1).

Рис. 1. Карта отклонений общего содержания озона (ОСО) от нормы 10 февраля 2021 года

Скандинавия и север России накрыты положительной аномалией озона (ПАО), центр её расположен над Кольским полуостровом. Отклонение ОСО от нормы на озонометрической станции Мурманск составляет +29%. К югу от широты Калининграда вплоть до Аравийского полуострова озоновый слой разрушен. Дефицит озона составляет 10−11%.

На следующих трёх картах с 11 по 13 февраля мы видим процесс разрастания ПАО и смещение ее южной границы в южном направлении.

Рис. 2. Карта отклонений ОСО от нормы 11 февраля 2021 года

Рис. 3. Карта отклонения ОСО от нормы 12 февраля 2021 года

Рис. 4. Карта отклонений общего содержания озона (ОСО) от нормы 13 февраля 2021 года

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал телеканалу «360» о том, что февраль в российской столице уже успел побить рекорды по выпавшим осадкам. Он пояснил, что в Москве за февраль выпало 48 миллиметров осадков — 133% от нормы. Почти за двое суток на мегаполис обрушилось 32,1 миллиметра, или, со слов синоптика, «примерно 90% от месячной нормы». Помимо этого, в связи с природной аномалией в Москве прибавилось 23 сантиметра снега. «Всего высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, что на один сантиметр меньше, чем было 14 февраля 1956 года. По общему количеству выпавших осадков за этот снегопад он попал на третье место пока за последние полвека вслед за снегопадами в феврале 1990 года и феврале 2018 года, когда за три дня выпало чуть больше снега — 48 миллиметров», — подчеркнул Леус. Более того, побито два суточных рекорда по количеству осадков 12 и 13 февраля. «За всю историю наблюдений за погодой в Москве не было никогда столько осадков, сколько выпало 13 февраля 2021 года», — пояснил метеоролог.

Предыдущий рекорд 12 февраля принадлежит 1973 году, тогда выпало 7,4 миллиметра, а два дня назад — 12. Рекорд 13 февраля выпал на 2019 год и составлял 13,4 миллиметра, а вчера выпало 18 миллиметров. «В Подмосковье местами снега было больше, но если, в качестве примера, в Москве снежный покров — 59 сантиметров, то, например, в Черустях — 72, а в Немчиновке — 78. Это самый высокий показатель на территории Подмосковья», — резюмировал Леус. На территории региона всё еще идет снег, к его расчистке привлекли 22 тысячи рабочих и дворников и примерно шесть тысяч единиц спецтехники. Работы продолжатся в круглосуточном режиме до тех пор, пока не будут устранены все последствия погодной аномалии.

Морозы в Центральной России и их продвижение в южные регионы

Рис. 5. Карта отклонений ОСО от нормы 14 февраля 2021 года

Новости на Первом канале, 15.02.2021

Европейская часть России в ближайшие дни будет скована аномальными морозами. С понедельника по пятницу по ночам почти минус 30° ожидается в Брянской, Владимирской, Калужской, Тамбовской, Орловской областях. В Москве и Подмосковье тоже в среднем на 10 градусов холоднее нормы. При этом еще не до конца ликвидированы последствия сильнейшего снегопада, из-за которого сугробы в столице выросли почти вдвое.

Во власти снежного циклона сейчас и южные регионы. В Краснодарском крае метели нарушили работу воздушной гавани и морского порта. О сильном снегопаде на Кубани синоптики предупреждали заранее. Но всю мощь стихии удалось ощутить, лишь когда регион по-настоящему замело. За ночь в отдельных районах выпало до 40 сантиметров снега. Утром аэропорт Краснодара закрылся для приема и вылета самолетов. Ищет расчистка аэродрома от сугробов. Дорожные машины работают и на трассах — счищают снежный накат, рассыпают соль и реагенты. Днем по основным магистралям Кубани уже можно было передвигаться без затруднений. Хуже ситуация в городах и станицах. Если на дорогах постепенно наводят порядок, то большая часть тротуаров еще заметена. Жители сами берутся за лопаты. Вот кто бы мог подумать, что в Краснодарском крае, возможно, пригодится такая вещь — снегоуборщик. Тем не менее. Циклон, который пришел на юг России, задержится здесь до конца недели. Помимо снегопадов ожидаются и морозы, в отдельных районах до минус 18 градусов. Словом, настоящая русская зима.

Рис. 6. Карта отклонений ОСО от нормы 15 февраля 2021 года

Рис. 7. Карта отклонений ОСО от нормы 16 февраля 2021 года

Обращаем внимание, что 14 февраля южная граница ПАО накрыла Крымский полуостров и вплотную приблизилась к Греции. Холодный, тяжелый воздух из-под ПАО уже стал достигать центральной части страны. Температура здесь упала до 5 градусов (Афины), в то время как 12 февраля здесь было 18 градусов. 15 февраля холодный воздух ПАО накрыл Северную Грецию (ее балканскую часть), температура в Афинах упала до 0 °C. Но потом, с постепенным снижением ОСО, температура воздуха стала повышаться и 19 февраля достигла +15°С.

Рис. 8. Карта отклонений ОСО от нормы 17 февраля 2021 года

RT на русском, 19.02.2021

В Крыму создали оперативный штаб для борьбы с последствиями непогоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«С целью предупреждения происшествий в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений организовано проведение заседания республиканской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности», — приводит « Крыминформ » сообщение.

Отмечается, что в регионе создали межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли специалисты «как чрезвычайных ведомств, так и служб взаимодействия Республики Крым».

Ранее движение по Крымскому мосту было перекрыто в обоих направлениях в связи со снегопадом и ветром.

РИА Новости, 19.02.2021

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что обильные осадки являются для полуострова большим плюсом, учитывая ситуацию с вододефицитом.

По данным МЧС , в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление северо-западного ветра до 20−25 м/с. С 19 по 21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.

«Осадки колоссальные. Для нас это плюс. Крым без воды, и в нынешних условиях это для нас дополнительная возможность пройти дальнейший сезон при наличии водных источников», — сказал Аксенов журналистам. По его словам, особенно много осадков выпало в восточной части полуострова. «Выпало за ночь 20 миллиметров осадков в районе Керчи и Ленинского района, более 10 миллиметров — Кировский, Белогорский и другие районы», — сказал Аксенов.

Рис. 9. Карта отклонений ОСО от нормы 19 февраля 2021 года

Рис. 10. Карта отклонений ОСО от нормы 20 февраля 2021 года

Рис. 11. Карта отклонений ОСО от нормы 21 февраля 2021 года

Рис. 12. Карта отклонений ОСО от нормы 22 февраля 2021 года

В двадцатых числах февраля положительная аномалия озона (ПАО) распространилась далеко на юг (Рис. 9−10) и достигла Аравийского полуострова. Здесь выпал снег!

В Восточном Средиземноморье наступили редкие холода со снегом и обледенением.

Обратим внимание, что в это время на западе Европы зародилась (Рис. 9−10) отрицательная аномалия озона (ОАО), которая углубляясь (до — 30% ОСО) в центре стала смещаться к востоку. 22 февраля она оказалась в центре Европы, определяя здесь аномально теплую погоду.

Рис. 13. Карта отклонений ОСО от нормы 23 февраля 2021 года

Рис. 14. Карта отклонений ОСО от нормы 24 февраля 2021 года

Рассмотрим теперь характер погодной аномалии непосредственно под центром ПАО, которая, зародившись в конце первой декады месяца, максимальных значений ОСО (30% превышения над нормой) достигла 16 числа, а максимальной площади — 20 февраля, когда она накрывала территорию от Сахалина до Красного моря. Очевидно, что её северное положение и высокий озон обещают аномальный холод.

Российская газета №40 (8391), 24.02.2021

По Волге и Уралу прошелся сильный мороз

На Средней Волге и Южном Урале стоят аномальные морозы. Температура воздуха в Самаре днем доходит до минус 30 градусов, ночью — до минус 35, а в Челябинске, соответственно, до минус 30 и минус 40, сообщают синоптики.

Впрочем, термометры на окнах самарцев по утрам подчас показывают рекордные минус 37. Мобильные «погодные» приложения предупреждают, что на улицу выходить опасно — минус 30 ощущается как минус 45 из-за шквалистого пронизывающего ветра и влажности от близости к Волге. Синоптики говорят, что температура воздуха в эти дни ниже климатической нормы на девять градусов и более. В одном из районов Самарской области побит рекорд температурной аномалии февраля 1945 года.

Из-за морозов школьники с 1-го по 11-й классы в среду, 24 февраля, впервые в этом году в регионе не пошли учиться. Зато у коммунальщиков работы прибавилось. От холода не выдерживают трубы. Люди сообщают о прорывах водопровода и отключениях воды — количество аварий выросло в разы. Как сообщили «РГ» в «Самарской коммунальной компании», в некоторых районах города водопровод нуждается в замене, трубы местами лежат в нарушение правил — не на должной глубине, либо вообще тянутся над землей. Мороз бьет в первую очередь по таким «больным» местам. В одном из самарских дворов несколько машин оказались в ледяном плену. Вода из прорвавшейся трубы хлынула на внутриквартальную дорогу. Машины, стоявшие на парковке, вмерзли в ледяную корку колесами. А таксисты тем временем подняли ценник в два раза, а то и больше, в зависимости от километража.

А на Южном Урале ликвидируют последствия мощного холодного фронта. В День защитника Отечества в регион пришли аномальные морозы и снежные бури со скоростью ветра до 25 метров в секунду. Даже привычные к февральским морозам уральцы к таким катаклизмам оказались не готовы. Из снежных заторов на трассах всю ночь и полдня эвакуировали застрявших автомобилистов. Из-за переметов путей произошли задержки в движении поездов. А мощные порывы ветра оставили без электричества жителей 126 населенных пунктов.

С 16 часов было запрещено движение любого транспорта по трассам на юге области. Однако, по данным ГУ МЧС региона, за ночь была оказана помощь 1154 застигнутым в дороге южноуральцам, среди которых оказалось 76 детей. По разным данным, в снежную ловушку угодили от 240 до 400 автомашин. На юге области в зданиях школ и детских садов пришлось экстренно развернуть 15 пунктов временного размещения пострадавших.

В самом Челябинске возник транспортный коллапс из-за невыхода на линию трамваев. Как пояснили в мэрии, рельсы настолько быстро заметало снегом, что их очистка помогла лишь на короткое время. К счастью, занятия в школах из-за мороза отменили, и детям не пришлось мерзнуть на остановках.

Аномальное тепло — резкая оттепель

Рис. 15. Карта отклонений ОСО от нормы 25 февраля 2021 года

В ночь с 25 на 26 февраля в Москву пришла оттепель, обещана прогнозом она была на день 25-го числа, однако с утра и до темноты в Москве дул студеный резкий ветер с востока. Было холодно. Полагаем, что синоптики верно рассчитали время прихода теплой температурной аномалии (ОАО на рис.15). Она действительно накрыла в этот день практически всю европейскую часть России, однако тепла не было, так как морозный и тяжелый воздух под ПАО был еще рядом, над Уралом, его и засасывало в область отрицательной аномалии ОСО, так как теплый воздух под ней определял низкое давление.

Рис. 16. Карта отклонений ОСО от нормы 26 февраля 2021 года

26 февраля всё встало на свои места. Отрицательная аномалия озона (ОАО) с теплым воздухом продвинулась к востоку до Урала, а положительная аномалия озона (ПАО) с холодным воздухом также сдвинулась к востоку на территорию Казахстана и Западной Сибири. В центральную часть Европейской России пришло аномальное тепло. Резко началось бурное таяние снега, которого после аномальных снегопадов в середине месяца оставалось на улицах в избытке.

Москва24, 26.02.2021

В столице установлен новый температурный рекорд для 26 февраля, сообщает портал «Метеоновости». Воздух на главной станции ВДНХ прогрелся до 6,4 градуса. «Это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля», — говорится в сообщении. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса. Синоптики объясняют такую высокую температуру не только мощной адвекцией теплого воздуха, но и солнцем, которое проглянуло после 14:00. Из-за этого в столице усилилось таяние снега. Высота снежного покрова может уменьшиться еще на 10 сантиметров за сутки.

Известия, 26.02.2021

Пятница, 26 февраля, стала самым теплым днем нынешней зимы. Оттепель наступила резко — после мощных снегопадов и сильных морозов. В результате в столице подтопило десятки улиц и дворов. На борьбу с очередным стихийным бедствием бросили порядка 300 бригад и около 270 единиц спецтехники, сообщили в департаменте ЖКХ Москвы. Однако коммунальщики не успевают справляться с тающим снегом. Эксперты говорят, что ливневые канализации города не рассчитаны на такие большие объемы воды, к тому же они есть не на всех улицах. Метеорологи предупреждают, что потепление продлится недолго, а последующие заморозки принесут гололедицу.

После 25-градусных морозов температура в столице резко поднялась до плюс пяти. Скопившиеся вдоль дорог гигантские навалы снега стали быстро таять. В итоге десятки улиц оказались под водой. На видео и фото, которые москвичи выкладывают в соцсети, видно, как жители города еле пробираются по талой каше, а машины буквально плывут по улицам. Оттепель нарушила и работу общественного транспорта. В частности, утром встали трамваи на Дубининской улице, где затопило пути. ЧП на узкой улице создало трудности для автомобилистов — образовалась пробка. В пятницу в столице был объявлен желтый уровень опасности.

Из-за оттепели с крыш домов начали падать сосульки и наледь. В результате пострадали по меньшей мере девять человек, все они были госпитализированы с травмами головы разной степени, сообщили сегодня СМИ. «Известия» направили запрос в департамент здравоохранения Москвы с просьбой уточнить число пострадавших.

Известия, 26.02.2021

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за зиму, сообщил в субботу, 27 февраля, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Минувшей ночью минимальная температура была +2,2 градуса. Таким образом, это была самая теплая ночь за эту зиму», — передает «РИА Новости».

По словам синоптика, к утру субботы в столице похолодало и температура перешла к минусовым значениям.

Подведем итоги. Озоновый алгоритм погодных аномалий с честью выдержал очередное испытание фактическим материалом. Главным аттрактором синоптических событий была в рассматриваемый период (вторая и третья декады месяца) мощная положительная аномалия ОСО (ПАО), возникшая в конце первой декады февраля над Скандинавским полуостровом.

Не ясной для автора оказалась роль балканского циклона «Волькер». Во-первых, странно, что источником холода и снежных бурь явился фронт южного циклона, который должен быть теплым априори и как фронт, и как фронт южного циклона.

Во-вторых, на очень дробной серии озоновых карт мы видим, что как только край положительной аномалии озона достигает какой-то территории, даже южной относительно центра аномалии, туда приходит холод. Таким образом, главным фактором возникновения и перемещения атмосферных фронтов был рост ПАО, то есть рост концентрации озона. Лишь в финале описываемых событий ведущую роль «перехватила» отрицательная аномалия ОСО, пришедшая из Европы и определившая аномально теплую погоду.

Отметим также, что синоптикам в целом удавалось достаточно точно давать прогноз погодных аномалий, дело в том, что перемещение атмосферных фронтов, с которым они были связаны, хорошо отслеживается современными техническими средствами.

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