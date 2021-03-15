Санкт-Петербург, , 00:12 — REGNUM Снегопады и 20-градусные морозы, которые не оставили Петербург своим вниманием даже в марте, изрядно надоели горожанам.

Масленичные гуляния на Елагином острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

От души попрощаться с зимой петербуржцы смогли народными гуляниями «Шуми, Масленица!» в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове.

Масленичные игрища и забавы развернулись в центральной части парка. Здесь же работала большая ярмарка народных промыслов, а гостям Масленицы предлагали блины, пироги и горячие закуски.

В парке работало шесть площадок с концертными, игровыми и развлекательными программами.

На «Обрядовой» площадке гостей знакомили с народными традициями проводов зимы, здесь же выступали фольклорные музыкальные коллективы, а в конце каждого часа, в качестве репетиции главного действа, сжигались небольшие чучела Маслениц.

На площадке «Сытный двор» продавались крафтовые сыры, мясные и рыбные деликатесы, сделанные фермерами из Ленинградской области, Великого Новгорода и Пскова.

На «Поляне кузнецов» проходили мастер-классы и показательные выступления по художественной ковке, продавались изделия кузнецов.

На площадке «Казачий стан» можно было увидеть казачью джигитовку и показательные выступления профессиональных наездников.

На «Потешной площади» выступали уличные театры, фолк-группы, зрители наблюдали исполнение народных песен и плясок.

На мастер-классах «Творческой дачи» можно было самостоятельно изготовить памятный сувенир или понаблюдать за работой профессионалов в стеклодувной мастерской.

Завершатся гуляния сожжением семиметрового чучела Масленицы напротив Елагина дворца, на Масляном лугу — центральной площадке Елагина острова.

В чучело поместили арт-объект «Черное сердце Масленицы»: всю Масленичную неделю в него опускали записки с тем, что люди хотели бы оставить в прошлом.