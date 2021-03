Ленсинг, , 23:23 — REGNUM Компания Heart Shaped Games объявила, что релиз её научно-фантастической пошаговой ролевой игры We Are The Caretakers состоится 22 апреля 2021 года в формате раннего доступа. Об этом 15 марта сообщил портал Gematsu.

Игра появится в каталоге сервиса Steam. We Are The Caretakers предложит геймерам собрать команду, члены которой будут защищать животных, находящихся на грани вымирания. Разработчики выложили в сеть ролик с демонстрацией игрового процесса.

Они отметили, что направят 10% доходов от продаж игры в фонд Wildlife Conservation Network’s Rhino Recovery, который занимается защитой носорогов.

Студия Heart Shaped Games, специализирующаяся на разработке оригинальных инди-игр, была основана ветераном игровой индустрии Скоттом Броди. Ранее компания выпустила игры Brave Hand, Hero Generations: ReGen и Hero Generations.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Loop Hero рассказали о новых успехах проекта