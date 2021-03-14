Москва, , 23:09 — REGNUM В Москве на следующей неделе погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, поэтому время от времени будут осадки. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По ее словам, в начале недели температура воздуха ночью в столице России будет слабоотрицательной, а днём — положительной. Вечером и ночью может пойти снег различной интенсивности.

Во второй половине недели Москва будет находиться в тылу циклона, температура в ночные часы снизится до — 3.-5 градусов. Днём она будет держаться в пределах нуля градусов, сказала она в беседе с RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весеннее тепло придет в Москву после Масленицы, однако данное потепление не будет мощным.

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