Баку, , 23:08 — REGNUM Официальный Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, так как решение данного вопроса может принести пользу всем странам региона. Об этом 14 марта заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая действующего председателя ОБСЕ Анн Линде.

«Мы (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, — сказал Алиев. — Это — часть заявления, подписанного 10 ноября».

По его словам, на различных уровнях уже состоялось несколько этапов переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для журналистов заявил, что Баку не собирается препятствовать тому, чтобы отношения Турции и Армении вошли в нормальное русло.

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