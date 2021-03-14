Париж, , 23:07 — REGNUM Эпизодическая приключенческая игра Murder Mystery Machine, вышедшая в качестве эксклюзива сервиса Apple Arcade, появится на других платформах. Об этом 15 марта сообщил портал Game Rant.

Издательская компания Microids Indie объявила, что Murder Mystery Machine вскоре выйдет на ПК, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One. Эта игра предлагает геймерам выступить в роли детективов Кассандры Кларк и Нейта Хьюстона, которые раскрывают загадочные убийства.

https://twitter.com/Microids_off/status/1370797053534728192

Стоит отметить, что студия Blazing Griffin, занимающаяся разработкой Murder Mystery Machine, выпустила уже семь эпизодов игры, восьмой сейчас находится в разработке. Релиз первого эпизода состоялся 24 сентября 2019 года.

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