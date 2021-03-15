Санкт-Петербург, , 00:03 — REGNUM В Петербурге основные показатели эпидемического процесса говорят о продолжающемся снижении распространения коронавирусной инфекции. Однако они пока не достигли минимального уровня, который был зафиксирован после спада первой волны в августе 2020 года.

«За минувшую неделю в стационары доставлено 2109 пациентов с COVID-19. Неделей ранее — 2454 пациента. Число госпитализаций снизилось на 14,1%», — сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

В этом органе и комздраве Петербурга охарактеризовали эпидемическую ситуацию как нестабильную, с возможностью роста заболеваемости, и призывают петербуржцев, не имеющих противопоказаний, сделать прививку от коронавируса.

В настоящее время в Петербурге развернуто 6756 коек для больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1935 коек (30,4%).

Напомним, за 13 марта в Петербурге зафиксировано 937 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались от последствий болезни 37 человек.

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