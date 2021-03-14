14 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 23:09 — REGNUM В деревне Захарово Одинцовского района Московской области прошло празднование Масленицы. Более 16 тысяч гостей собрались в Подмосковье, чтобы проводить зиму.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гостей из Москвы привез масленичный поезд, где артисты и музыканты развлекали пассажиров и угощали блинами.

Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Музыканты и артисты Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Бесплатное угощение блинами пассажиров поезда Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами. Едем на Масленицу! Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Масленице в Захарово десятки творческих коллективов встречали весну. Зима не уступала права: то начинался снегопад, то шёл дождь.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лоточница Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Пушкинской поляне гостей развлекали ряженые. На тематических площадках было организовано много развлечений для всех возрастов: можно было стрелять из лука и перетягивать канат, метать копье или валенки, заняться кузнечным делом или попробовать себя в роли звонаря, забраться на столб или покататься на санках.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лазание на столб Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Игра на колоколах Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва сеном Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузнечному делу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузненчному делу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Весь праздник на сцене выступали местные фольклорные коллективы. Также можно было послушать дуэт братьев Бондаренко на баянах, группу «После 11». С главным концертным номером, которого с нетерпением ждали слушатели, выступила Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня».

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление дуэта братьев Бондаренко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Гости Масленицы гуляют Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На концерте Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото на память Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На выступлении Надежды Бабкиной Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Масленице работала большая ярмарка и кухня, где гости могли попробовать и приобрести традиционные угощения.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Самовар и сушки Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Хлеб Ярослав Чингаев © ИА REGNUM