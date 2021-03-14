Москва,
14 марта 2021, 23:09 — REGNUM В деревне Захарово Одинцовского района Московской области прошло празднование Масленицы. Более 16 тысяч гостей собрались в Подмосковье, чтобы проводить зиму.
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Гостей из Москвы привез масленичный поезд, где артисты и музыканты развлекали пассажиров и угощали блинами.
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Музыканты и артисты
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Бесплатное угощение блинами пассажиров поезда
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами. Едем на Масленицу!
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
На Масленице в Захарово десятки творческих коллективов встречали весну. Зима не уступала права: то начинался снегопад, то шёл дождь.
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лоточница
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
На Пушкинской поляне гостей развлекали ряженые. На тематических площадках было организовано много развлечений для всех возрастов: можно было стрелять из лука и перетягивать канат, метать копье или валенки, заняться кузнечным делом или попробовать себя в роли звонаря, забраться на столб или покататься на санках.
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лазание на столб
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Игра на колоколах
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва сеном
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузнечному делу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузненчному делу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Весь праздник на сцене выступали местные фольклорные коллективы. Также можно было послушать дуэт братьев Бондаренко на баянах, группу «После 11». С главным концертным номером, которого с нетерпением ждали слушатели, выступила Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня».
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление дуэта братьев Бондаренко
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Гости Масленицы гуляют
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На концерте
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото на память
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На выступлении Надежды Бабкиной
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
На Масленице работала большая ярмарка и кухня, где гости могли попробовать и приобрести традиционные угощения.
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Самовар и сушки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Хлеб
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Плов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Блины
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM