Москва, 14 марта 2021, 23:09 — REGNUM В деревне Захарово Одинцовского района Московской области прошло празднование Масленицы. Более 16 тысяч гостей собрались в Подмосковье, чтобы проводить зиму.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гостей из Москвы привез масленичный поезд, где артисты и музыканты развлекали пассажиров и угощали блинами.

Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Музыканты и артисты
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Музыканты и артисты
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Бесплатное угощение блинами пассажиров поезда
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами. Едем на Масленицу!
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Бесплатное угощение блинами пассажиров поезда
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Масленичный поезд от Белорусского вокзала до Захарово. Выступление артистов перд пассажирами. Едем на Масленицу!
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Масленице в Захарово десятки творческих коллективов встречали весну. Зима не уступала права: то начинался снегопад, то шёл дождь.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обряд встречи весны и проводы Масленицы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лоточница
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лоточница
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Пушкинской поляне гостей развлекали ряженые. На тематических площадках было организовано много развлечений для всех возрастов: можно было стрелять из лука и перетягивать канат, метать копье или валенки, заняться кузнечным делом или попробовать себя в роли звонаря, забраться на столб или покататься на санках.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Ряженые
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото с ряжеными чертями
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Гонки на лыжах
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва подушками
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Катание на санях
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Метание копья
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Хотьба на ходулях
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Масленичные куколки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лазание на столб
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Лазание на столб
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Игра на колоколах
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Игра на колоколах
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва сеном
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Битва сеном
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузнечному делу
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузненчному делу
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузнечному делу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Обучение кузненчному делу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Весь праздник на сцене выступали местные фольклорные коллективы. Также можно было послушать дуэт братьев Бондаренко на баянах, группу «После 11». С главным концертным номером, которого с нетерпением ждали слушатели, выступила Надежда Бабкина и коллектив «Русская песня».

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление Надежды Бабкиной и тетра Русская песня
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление дуэта братьев Бондаренко
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Выступление дуэта братьев Бондаренко
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Гости Масленицы гуляют
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На концерте
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Гости Масленицы гуляют
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На концерте
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото на память
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На выступлении Надежды Бабкиной
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Фото на память
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. На выступлении Надежды Бабкиной
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Масленице работала большая ярмарка и кухня, где гости могли попробовать и приобрести традиционные угощения.

Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Самовар и сушки
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Самовар и сушки
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Хлеб
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Хлеб
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Плов
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Блины
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Плов
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Московская область. Захарово. Празднование Масленицы. Блины
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM