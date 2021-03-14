Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Многопользовательская кооперативная игра Outriders может появиться в каталоге сервиса по подписке Xbox Game Pass. Об этом 15 марта сообщил портал Eurogamer.

На официальном twitter-аккаунте платформы в очередной раз появились «утекшие в сеть скриншоты письма» от некого выдуманного сотрудника Melissa McGamepass. Пользователи форума Reddit поняли, что в этом письме содержится намёк на будущий кооперативный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) польской студии People Can Fly. К сожалению, тизер не содержит информацию о том, когда Outriders появится в каталоге сервиса Microsoft.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1370494813531869184

Полноценный релиз Outriders запланирован на 1 апреля 2021 года. Игра будет представлять собой многопользовательский кооперативный шутер от третьего лица с элементами ролевой игры. По сюжету, получившие суперсилу персонажи геймеров будут исследовать враждебную планету.

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