15 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Артур Савин, , 08:19 — REGNUM Отчёт комитета по обороне палаты общин британского парламента, согласно которому в случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании, вызвал реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 марта в социальной сети Facebook.

Британские гвардейцы Arpingstone

Многие пользователи отметили, что всё больше европейских стран занимаются проработкой сценария войны с Российской Федерации.

«Да что-то зачастили они со своими сценариями. То поляки, то шведы, вот теперь британцы. Видно, собираются воевать», — считает Valera K.

Некоторые комментаторы отметили, что Великобритания, судя по всему, забыла историю Второй мировой войны. Граждане уверены, что Британии в этом конфликте не выжить.

«Британии стоит пересмотреть историю Великой Отечественной войны, может, после этого перестанут создавать модель войны с Россией», — поделился своим мнением Юрий Я.

Нашлись и те, кто предположил, что сама Великобритания не собирается воевать. Они уверены, что борьба будет вестись с помощью союзников на границе с Россией.

«Уже было. Сидят на острове и ведут войну до последнего эстонского солдата», — написал Алекс П.

Напомним, 14 марта на сайте комитета по обороне палаты общин британского парламента появился отчёт, согласно которому в случае вооруженного конфликта с Россией сражение танковых подразделений с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании.