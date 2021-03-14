Миннеаполис, США, , 22:49 — REGNUM Клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз» планирует сделать несколько обменов перед закрытием трансферного окна, информирует портал HoopsHype.

По данным источника, клуб может расстаться с испанским разыгрывающим Рикки Рубио, который присоединился к «Тимбервулвз» в межсезонье. Также есть вероятность, что команда может обменять Эда Дэвиса, Хуана Эрнангомеса и Джейка Лэймана.

«Миннесота», учитывая свое текущее положение, скорее всего, станет самой активной командой на рынке перед дедлайном. Команда одержала лишь 8 побед в этом сезоне и проиграла 30 матчей.