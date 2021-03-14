Москва, , 22:47 — REGNUM Футболисты московского «Локомотива», обыгравшие в матче двадцать второго тура чемпионата России команду «Сочи», заслужили эту победу. Об этом 14 марта сообщил главный тренер столичной команды Марко Николич в эфире канала «Матч ТВ».

«Молодцы ребята, — сказал Николич. — … Мы заслужили победу, поздравляю команду с победой, двигаемся дальше».

Он также отметил, что с «Сочи» непросто играть, поэтому матч был трудным.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта футбольный клуб «Локомотив» (Москва) переиграл команду «Сочи» в матче двадцать второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1.

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