Москва, , 22:34 — REGNUM Бывший генеральный менеджер ряда клубов Континентальный хоккейный лиги и ныне хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился своим мнением об игре нападающих Сергея Толчинского и Николая Голдобина в матчах Кубка Гагарина.

Толчинский лично для меня — совсем не неожиданность. Вот Голдобин — другое дело, хотя меня насторожило, что в последней встрече с «Барысом» Николай опять словно исчез с площадки. У него ведь и в регулярке такое постоянно случалось.

А в первых пяти матчах плей-офф Голдобин сыграл здорово. Показал те качества, на которые рассчитывал еще ЦСКА, когда его приглашал, но так и не дождался. Но вообще прошел только первый раунд. Подождем, что дальше будет.

А с Толчинским все понятно. Сергей себя еще в прошлом сезоне здорово проявил в ЦСКА. Но в составе армейцев он был одним из рядовых игроков, а в «Авангарде"стал одним из лидеров. Это совсем другая роль в команде.

Он проводит гораздо больше времени на льду, через него строится большинство, да вообще через него игра идет. Я скажу, что сейчас это, пожалуй, лучший нападающий в составе «ястребов», — приводит слова Вайсфельда портал Sports.ru.

Сергей Толчинский в пяти матчах плей-офф за «Авангард» набрал 8 (3+5) очков. Голдобин, выступающий за «Металлург», также набрал 8 (5+3) очков, но в шести матчах.