Мурманск, , 22:30 — REGNUM При пожаре в рейсовом автобусе в Мурманске пострадал один человек (водитель). Об этом 14 марта сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что сигнал о возгорании рейсового транспортного средства поступил к спасателям сегодня в 19:11 мск.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта в Кемеровской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Toyota Carina и автобус ПАЗ.

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