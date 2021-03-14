Лондон, , 22:29 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сегодня, 14 марта, принял на своем поле «Тоттенхэм» в рамках 28-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. «Канониры» обыграли «шпор» со счетом 2:1.

Таким образом, подопечные Микеля Артеты продлили беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. На этом промежутке «Арсенал» одержал четыре победы и сыграл один матч вничью.

Следующая встреча «Арсенала» состоится против греческого «Олимпиакоса» в рамках 1/8 финала Лиги Европы 18 марта.