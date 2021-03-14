Загреб, , 22:28 — REGNUM Россия предоставила Хорватии запрошенные ранее республикой данные по вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом 14 марта сообщает HRT.

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По словам руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича, согласно законодательству, вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения.

Вместе с тем он добавил, «Спутник V» не может применяться в Хорватии, пока его не одобрят на уровне Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в феврале премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после заседания президиума правящего Хорватского демократического содружества рассказал о возможности поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

То, что Хорватия планирует приобрести «Спутник V» до одобрения этой вакцины в ЕС, подтвердил также министр здравоохранения Хорватии Вили Берош.

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