15 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида Кравчука

Артур Савин, , 08:08 — REGNUM Заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президента страны Леонида Кравчука, в котором он не исключил развертывания полномасштабного конфликта в регионе, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 марта в социальной сети Facebook.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все, кто призывает, сами на войну не пойдут», — поделилась своим мнением Лариса Б.

Многие пользователи считают, что украинские власти даже не стараются избегать обострения ситуации в Донбассе. Люди считают, что властям страны следовало бы решать внутренние проблемы, а не устраивать войны.

«Кравчук, ты бы занялся внутренними проблемами своей Окраины. Всё ведь в развале. Народ бежит. Или уже в башке напрочь отшибло, как заниматься хозяйством, экономикой? У тебя и так всё в шоколаде?» — задаётся вопросом Алексей С.

Некоторые комментаторы предупредили Украину, что если произойдёт разжигание войны в Донбассе, то Россия не оставит регион в беде.

«Во-во. Наш гарант только этого и ждёт. После развёртывания конфликта он исправит ошибку. Присоединение ДНР и ЛНР в состав РФ — дело нескольких дней», — считает Геннадий Я.

Нашлись и те, кто заметил, что украинские комментаторы подстрекают к войне в Донбассе и уверены, что их вооружённые силы якобы с лёгкостью расправятся с «российскими» войсками.

«Оказывается, есть два вида российских войск. Одни в Крыму, и в ту сторону Украина чихнуть боится. Другие — на Донбассе. С ними Мыколы воюют в интернете, и всё время побеждают!» — написала Катерина Т.

Напомним, 13 марта глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и экс-президент страны Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Украина 24», что не исключает развертывания полномасштабного конфликта в регионе.

По его словам, это может произойти, если «Россия не остановится в своих аппетитах». Политик считает, что ситуация в Донбассе — вопрос не только Украины и Европы, поэтому, по его мнению, в переговорах по урегулированию должны участвовать США.

«…Это пока не публичные заявления. Или не публичные обращения. Есть министр иностранных дел, есть посол Украины, то есть в США ведутся консультации», — уточнил экс-президент.

Кравчук добавил, что против такого решения может выступить Москва, но ей придется «дать соответствующие аргументы».