15 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Несмотря на то, что Сербия является историческим союзником России, её власти очень осторожно подходят к вопросу усиления сотрудничества с Москвой.

Драгана Трифкович, , 00:11 — REGNUM Выступление на прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM круглом столе «Россия и страны бывшей Югославии в новой политической реальности».

Флаг Хорватии

Сербию и Россию уже сотни лет соединяют глубокие исторические, религиозные и культурные связи. Сербия могла рассчитывать на Россию в тяжёлые и судьбоносные моменты своей истории, когда у нее зачастую не было других союзников, которые могли бы помочь ей защитить свои государственные и национальные интересы.

Похожая ситуация складывается и сегодня, особенно когда речь идет о сохранении в составе Сербии Косово и Метохии. Этот вопрос имеет первостепенную важность для будущего нашей страны. Россия оказывает Сербии решительную поддержку в вопросах сохранения территориальной целостности. Также развивается сотрудничество в области энергетики. Но в ряде других областей уровень сотрудничества Белграда и Москвы находится на неудовлетворительном уровне. Взаимодействие двух стран в нынешних изменившихся геополитических обстоятельствах должно быть гораздо более интенсивным.

С другой стороны, Россия развивает сотрудничество с другими странами бывшей Югославии, например с Хорватией, несмотря на то, что эта страна является членом НАТО. Если сравнить сотрудничество России с Черногорией или Македонией за последние годы, можно увидеть, что влияние России в этих странах снижается. Однако этого нельзя сказать о Хорватии, которая является самым прозападным из всех государств бывшей Югославии.

Загреб Nick Savchenko

Хорватия — член ЕС, но членство в этой организации не позволило ей добиться экономического процветания. Наоборот, сегодня она считается самой бедной страной в Евросоюзе после Болгарии. Однако Хорватия продемонстрировала прагматизм, переориентировавшись из-за плохих экономических результатов в ЕС на альтернативный российский рынок. Кроме того, Хорватия начала сближаться с Россией в политическом плане, несмотря на то, что она рассматривает Москву как союзника Белграда.

С другой стороны, Сербия, которая не является членом ЕС, но находится в процессе европейской интеграции, не использовала возможности для увеличения экспорта на российский рынок после введения ЕС санкций против России. На это повлияло давление со стороны Брюсселя, закамуфлированное в форму рекомендаций. Цитирую: «Европейский союз сожалеет об объявлении мер Российской Федерации по запрету на ввоз некоторых сельскохозяйственных продуктов из Европейского союза». «В целях обеспечения единства международного сообщества и уважения международного права Европейский союз ожидает, что третьи страны и страны-кандидаты воздержатся от мер, направленных на использование новых торговых возможностей, которые возникли после введения этих мер».

Несмотря на то, что Сербия подписала с Россией специальное соглашение о торговых отношениях, которое обеспечивает ей привилегии на российском рынке, она полностью согласилась с рекомендациями Брюсселя. Игнорируя отрицательный опыт Хорватии, которая после вступления в ЕС столкнулась с экономическим спадом, Сербия стратегически ориентируется на Брюссель и европейский рынок, на который в настоящее время приходится около 70% общего объема импорта и экспорта.

Также Сербия ориентирована на привлечение западных инвестиций, в то время как России сложно найти возможность инвестировать в Сербию. Несмотря на подписанное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Москвой, Белград довольно сдержан в вопросе развития экономического сотрудничества. И не только экономического — взаимодействие в военной сфере и сфере безопасности также не достигает ожидаемого уровня.

С другой стороны, часто можно услышать негативные высказывания политической элиты Сербии по поводу развития сотрудничества между Россией и Хорватией. Сербия считает себя традиционным союзником России, но по факту она мало что делает для продвижения союзнических отношений.

Реализации новых сербско-российских проектов препятствует чрезмерное влияние Запада, который в последние десятилетия установил контроль над всем балканским регионом. Запад проводит политику сдерживания России на Балканах. С этой целью он использует различные механизмы, в том числе сеть прозападных кадров, которые занимают посты во всех государственных учреждениях, а также слабость политических элит и их зависимость от Запада. Это касается и сербских СМИ — многие из них контролируют западные владельцы.

Влияние Запада в Сербии, так же, как и в других странах региона, проникает очень глубоко, и оно не зависит от правящих политических элит. С другой стороны, влияние России в большой степени зависит от отношения к ней правящих структур. Оказалось, что в Сербии Россия имела более плотное сотрудничество с прозападными режимами, а не с якобы патриотическими силами, которые на деле подчиняются воле США и ЕС в гораздо большей степени.

Белград Bjoertvedt

Пока в Сербии у власти находилась прозападная Демократическая партия, Россия осуществляла большие инвестиции в сербский энергетический сектор, купив контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии». Это стало главной инвестицией в Сербию за последние 20 лет. Также при тогдашних властях Россия и Сербия открыли Российско-сербский гуманитарный центр в Нише. Тем не менее сотрудники этого центра до сегодняшнего дня не получили дипломатический статус из-за неспособности действующего политического режима выполнить эту часть соглашения.

При нынешних властях, которые позиционируют себя как «пророссийские», Сербия и Россия не реализовали ни одного стратегического проекта и не добились значительного прогресса в сотрудничестве. Влияние России в культурной и медийной сфере тоже снижается, а в последнее время возникло несколько скандалов, которые были направлены на подрыв имиджа Москвы в Сербии.

Это означает, что традиционно хорошее отношение большинства сербских граждан к России само по себе не является достаточной гарантией того, что сотрудничество между Сербией и Россией будет развиваться по нарастающей. В этот процесс нужно вкладывать силы и средства. Обе стороны должны стремиться к сотрудничеству, но есть впечатление, что Сербия очень осторожно подходит к этому делу, несмотря на многочисленные инициативы со стороны России.

Это также говорит в пользу того, что формальные позиции политических элит, особенно когда они постоянно декларируют пророссийскую ориентацию, не являются гарантией реализации сотрудничества. Оно остается на уровне доброй воли и красивых слов. С другой стороны, отношение Хорватии к России гораздо более прагматично и однозначно, несмотря на то, что Хорватия является членом противостоящего Москве военно-политического альянса.

Если рассматривать ситуацию в более широком контексте международных отношений, России удается лучше реализовывать сотрудничество с нетрадиционными партнерами.

Тем временем смена российской тактики по отношению к Белоруссии и Армении наглядно показывает, что существуют механизмы преодоления проблемы разногласий политических элит и воли большинства граждан относительно развития международного сотрудничества.