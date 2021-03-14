Берлин, , 21:55 — REGNUM На выборах в германской земле Баден-Вюртемберге одерживает победу партия «Зеленых», сообщает Die Welt со ссылкой на результаты exit poll.

Отмечается, что за «Зелёных» отдали свои голоса 31% избирателей, далее идет «Христианско-демократический союз» (ХДС) с 23%. Социал-демократическая партия набрала 12%, «Альтернатива для Германии» — 11,5%.

В Рейнланд-Пфальце лидерство сохраняют социал-демократы (34,5%), далее идут ХДС (26%), «Альтернатива для Германии» (10,5%) и «Зелёные» (8,5%).

Напомним, что в 2021 году в Германии пройдут очередные выборы в бундестаг. Действующая канцлер Ангела Меркель (партия ХДС) заявила, что она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Как правило, канцлером становится лидер победившей на выборах партии, затем формируется правительство.