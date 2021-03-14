Женева, Швейцария, , 21:51 — REGNUM За последние сутки на планете Земля выявили 461 105 случаев заражения коронавирусом, общее число зарегистрированных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 119 220 681 человек. Такие данные приводит в воскресенье, 14 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 8 419 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 642 826.

Напомним, накануне представители ВОЗ сообщали о выявлении в мире более 492 тыс. носителей SARS-CoV-2 за сутки.

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