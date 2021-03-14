Лондон, , 21:49 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Лондон) победил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 28 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась — 2:1. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Счёт в матче открыл Эрик Ламела, затем «канониры» сравняли счёт — отличился Мартин Эдегор. И в итоге Александр Ляказетт с пенальти установил окончательный счет в игре.

В итоге «Тоттенхэм» в 28 матчах набрал 45 очков и занимает теперь 7 место в турнирной таблице АПЛ. У «Арсенала» (41 очко) — 10 место.