Минск, , 21:45 — REGNUM Протестная активность в Белоруссии стала вызовом для развития национальной экономики, заявил помощник президента страны по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский.

«Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития, — сказал он в эфире телеканала СТВ. — Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии после объявления результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа 2020 года и по итогам которых победу одержал Александр Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане с протестами вышли на улицы белорусских городов.

Постепенно акции протестов из ежедневных переросли в митинги протестующих по выходным дням, а в итоге — к прогулкам преимущественно жителей некоторых микрорайонов белорусской столицы с бело-красно-белой символикой относительно немногочисленными группами.