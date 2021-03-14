Москва, , 21:33 — REGNUM Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) нанес поражение «Сочи» в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась — 3:1. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У железнодорожников дублем отметился Франсуа Камано, еще один гол забил Федор Смолов. У сочинцев мяч забил Артур Юсупов.

После возобновления чемпионата «Локомотив» выиграл во всех трех матчах, в которых пропустил всего лишь 1 гол. Клуб набрал 37 очков и поднялся на IV место в таблице РПЛ.

У «Сочи» — 37 очков и V место в таблице.