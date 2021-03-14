Париж, , 21:28 — REGNUM Глава министерства труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн заразилась коронавирусом. Об этом она сама сообщила 14 марта на своей странице в соцсети Twitter.

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«Получен положительный результат теста на SARS-CoV-2, — написала Борн. — Я продолжу выполнять свои обязанности удалённо».

При этом она добавила, что чувствует себя хорошо, несмотря на «некоторые симптомы».

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в агентстве общественного здравоохранения Франции сообщили, что с начала пандемии во Франции от COVID-19 скончались более 90 тысяч человек.

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