Триполи, , 21:21 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж передаст полномочия новому правительству Абдель Хамида Дбейбы 16 марта. Об этом сообщает портал Alsaaa24 со ссылкой на источники.

Отмечается, что Саррадж 15 марта вернётся в Триполи из Италии, а 16 марта организует официальную церемонию передачи власти новому правительству После этого он намерен отправиться в Лондон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Сирт в Ливии Палата депутатов страны одобрила состав Правительства национального единства. Состав правительства был предложен Абделем Хамидом Дбейбой, возглавляющим новый орган исполнительной власти.

Правительство утверждено на переходный период — до общенациональных выборов 24 декабря 2021 года.

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