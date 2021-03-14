Анкара, 14 марта 2021, 21:16 — REGNUM Открытие дипломатического представительства Косово в Иерусалиме решительно осудили власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится 14 марта в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
«Глубоко (власти Турции — прим. ИА REGNUM) обеспокоены открытием посольства Косово в Иерусалиме и самым решительным образом осуждаем этот факт», — отметили в МИД Турции.
Как передавало ИА REGNUM, 14 марта в Иерусалиме открылось официальное представительство Косова.
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