15 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Если на Украине и существует какая-то стабильность, то это в беззаветной преданности идее сотрудничества с Международным валютным фондом. Этот год исключением не будет, поскольку в 2021 году Украину ждут рекордные выплаты по долгам, которые государство не сможет сделать без сотрудничества с МВФ. И не потому, что Киев много должен именно ему: нет, выплаты в Фонд по итогам года составят не более 7% от общей суммы – 45 миллиардов гривен из шестисот двадцати семи.

Андрей Ганжа, , 09:05 — REGNUM В истории Украины последних семи лет МВФ — это символ и способ. «Символ» потому, что Украина зависит не столько от денег Фонда, сколько от «хороших новостей», фондом продуцируемых. В связи с тем, что, по словам министра финансов Сергея Марченко, надо «продолжать сотрудничать с ЕС и Всемирным банком и занимать деньги на рынке капитала по приемлемым процентным ставкам» (интервью для DER STANDARD, 15.01.2021).

В ожидании кредитов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но ведь и кэш не помешает, правда? В июне прошлого года Исполнительный совет МВФ утвердил 18-месячную договоренность о резервировании для Украины с доступом, эквивалентным 3,6 миллиардов СПЗ (то есть около 5 млрд долларов США или 179 процентов украинской квоты). 2,1 миллиарда были перечислены практически немедленно. Формально программа была направлена на более чем благородную цель: помочь Украине справится с ковид-заразой.

В тот день директор МВФ Кристалина Георгиева заметила, что «в настоящее время гуманитарный и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, сместил приоритеты политики с глубоких структурных реформ». Даже для Украины. Но и здесь фондовские гуманисты и экономисты не забыли упомянуть «небольшой набор ключевых структурных реформ, чтобы Украина была готова вернуться к росту, когда кризис закончится» (так в пресс-релизе МФВ). А директор Георгиева как гвоздь забила: «Полное и своевременное осуществление политики в рамках поддерживаемой Фондом программы будет иметь решающее значение для снижения экономических рисков и заложит основу для стабилизации и восстановления».

Кристалина Георгиева Friends of Europe

В феврале 2021 года Кирилл Шевченко, председатель Центрального банка Украины, заявил в интервью REUTERS, что «мы ожидаем три транша по 0,5 млрд СДР на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги — в 2022 году». Уже этого заявления хватает, чтобы понять: договоренность в ее первоначальном формате сорвана, за 18 месяцев Украина эти средства не то что не выберет — их ей просто не дадут.

Последний авторитетный прогноз, от международного агентства S&P Global Ratings, «учитывает еще один транш МВФ в 2021 году в размере 0,7 миллиарда долларов, что, в свою очередь, позволит получить дополнительные льготные кредиты Всемирного банка и ЕС на сумму около 1,5 миллиарда долларов». От себя добавлю: это примерно шесть процентов от общей суммы выплат по долговым обязательствам 2021 года. В кредитной игре ставки на Украину откровенно падают.

Кирилл Шевченко Liliya xWins

Еще следует заметить, что и «институциональные» отношения Украины и МВФ, столь важные для министра Марченко, понесли серьезный ущерб. 21 декабря на Украине начала работу миссия МВФ. Украина посмешила отчитаться о выполнении «структурных маяков» (=требований) фонда, а премьер Шмыгаль в порыве растущих надежд и оптимизма заявил, что ожидает получение очередного транша от МВФ в конце зимы — начале весны 2021 года.

Но «хорошей новости» не получилось. Вместо этого в конце зимы, 12 февраля, миссия фонда на Украине ОФИЦИАЛЬНО прекратила свою работу. К этому времени первый испуг от ковида прошел, и гуманисты из МВФ активно начали выкручивать Украине руки по поводу того самого «небольшого набора ключевых структурных реформ». То есть превратились в средство уже привычного выставления Украины в позу, угодную текущему победителю.

Денис Шмыгаль President.gov.ua

Судя по заявлению постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана, «дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательные инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства; также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики». То есть от Украины требуют усиления независимости Нацбанка, антикоррупционных органов, «повышения эффективности» налоговых служб.

Ну и, как новация, «мероприятия в секторе энергетики», под которыми подразумевалась беззубая попытка государственного регулирования цен на газ для населения. Она вызвала искреннее возмущение донора, поскольку «это не по-рыночному». Британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш уверен, что именно эта попытка «забила гвоздь в гроб» переговоров.

Сергей Марченко mof.gov.ua

Вряд ли стоит сомневаться, что в итоге деньги и МВФ, и остальные доноры дадут. Во-первых, как гарантию возврата процентов по уже имеющемуся долгу. Во-вторых, как инструменту геополитической борьбы уже не только с Россией, но и с Китаем. В-третьих, как очень богатому региону. Всё-таки Украина в первой тройке мира по запасам железных руд (наряду с Австралией и Россией), вторая по марганцу (после ЮАР), вторая по графиту (после Китая), пятая по ртути (после Испании, Алжира, Китая и Кыргызстана), первая в Европе по титану и урану. И так без конца…

Так что кто-то может рассматривать кредиты Украине как «токсичные», а кто-то как простую покупку украинских активов. Покупку земли, но «без крестьян». Общества социальных гарантий в таком сценарии не предусматривается.