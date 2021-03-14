Барселона, Испания, , 20:57 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман сегодня, 14 марта, прокомментировал текущее положение команд, участвующих в чемпионской гонке национального первенства Испании.

«Я всегда говорил, что сезон очень длинный. «Атлетико» набрал в первом круге ненормальное количество очков. Команда играла очень эффективно.

Проиграв «Кадису», мы многому научились и стали сильнее. Гонка за титулом будет продолжаться до последнего тура.

Сложно будет и нам, и"Атлетико», и «Реалу». Надо идти от матча к матчу — и будет видно, чем все закончится», — приводит слова голландского специалиста портал Marca.

На данный момент «Атлетико» лидирует в чемпионате, опережая «Реал» на шесть очков — на счету «матрасников» 63 балла. «Барселона» занимает третье место с 56 очками.