Анахайм, США, , 20:52 — REGNUM Нападающий «Анахайм Дакс» Картер Роуни не сможет принять участие в остатке матчей текущего сезона Национальной хоккейной лиги, передает 14 марта портал Orange County Register.

По данным портала, 31-летний игрок накануне успешно перенес операцию на мениске, но восстановительный процесс, который по ожиданию врачей займет от 4 до 6 месяцев, не даст хоккеисту снова появиться на льду в этом сезоне.

Роуни отличился шестью голевыми передачами в 19 матчах текущего регулярного чемпионата.