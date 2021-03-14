Москва, , 20:41 — REGNUM Расширение доступа ФНС России к банковской тайне не затронет добросовестных плательщиков, заявили 14 марта в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что изменения вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращения ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, которые применяют различные схемы для ухода от налогов.

Изменения не означают получение непосредственного допуска к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц, подчеркнули в ФНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что налоговые органы РФ с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Предполагается, что это позволит сделать некоторые выводы об объеме незадекларированных доходов как физических, так и юридических лиц.

Так, банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговым органам в том числе копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение денежными средствами, а также договора на открытие счета и заявления на его закрытие.

Как сообщалоИА REGNUM, Следственный комитет России выступает за усиление уголовной ответственности для физических лиц, заявила зампредседателя СКР, генерал-полковник юстицииЕлена Леоненко.

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