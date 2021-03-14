Казань, , 20:41 — REGNUM Гендиректор футбольного клуба «Рубин» (Казань) Рустем Сайманов заявил, что команда готова побороться за попадание в Лигу чемпионов (ЛЧ). Об этом 14 марта сообщает «Чемпионат».

"Лига чемпионов? … Будем бороться. Мы настроены серьёзно. Пусть команды наверху не расслабляются. … Всё покажет конец сезона», — цитирует издание Сайманова.

«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы отстают от зоны ЛЧ на 4 очка.

Ранее сообщалось, что «Рубин» одержал разгромную победу над «Уфой» в матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Уфе завершилась — 3:0 в пользу гостей.