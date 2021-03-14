Лондон, , 20:37 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 4618 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 14 марта свидетельствуют обнародованные данные британского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 4 258 438.

Отметим, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 52 пациента, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 125 516.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили более 5,5 тыс. носителей коронавируса.

Читайте также: В Великобритании за сутки выявили более 5,5 тыс. носителей SARS-CoV-2