Кабул, , 20:32 — REGNUM В разных районах афганского Кабула прогремели два взрыва. Об этом 14 марта передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, в результате двух терактов погибли три человека, еще 12 пострадали.

Источники в полиции отметили, что взрывные устройства сработали в момент проезда пассажирских автобусов.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в провинции Вардак на востоке Афганистана прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в 35 километрах от Кабула.

Читайте также: Мощный взрыв прогремел в Афганистане