В Кабуле прогремели новые взрывы
Кабул, 14 марта, 2021, 20:32 — ИА Регнум. В разных районах афганского Кабула прогремели два взрыва. Об этом 14 марта передает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции.
U.S. Navy
Взрыв
По их данным, в результате двух терактов погибли три человека, еще 12 пострадали.
Источники в полиции отметили, что взрывные устройства сработали в момент проезда пассажирских автобусов.
Другие подробности пока не известны.
Как передавало ИА REGNUM, 12 марта в провинции Вардак на востоке Афганистана прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в 35 километрах от Кабула.
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