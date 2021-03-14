Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM В Свердловской области за 13 марта было регистрировано 164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге подтверждено ещё 60 таких случаев. Кроме того, заразившиеся выявлены на территории Алапаевска, Берёзовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Нижнего Тагила, Первоуральска и многих других муниципалитетов.

С начала пандемии в регионе было обнаружено уже 79 982 носителя коронавируса. Выздоровели и выписаны уже 73 116. А скончались от COVID-19 2532 гражданина, в том числе смерть десятерых была подтверждена в последние сутки.