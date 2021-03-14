Льеж, Бельгия, , 20:27 — REGNUM В Бельгии полиция задержала десять человек в связи с беспорядками в Льеже, которые произошли 13 марта. Об этом передает телеканал RTBF.

Отмечается, что во время беспорядков 36 сотрудников полиции получили ранения, девять из них были госпитализированы.

«Всего на улицах Льежа в субботу днем было от 200 до 300 хулиганов, десять из них были арестованы», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 13 марта, в Льеже прошла акция протестов Black Lives Matter, которая переросла в беспорядки. В итоге полицейские применили слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Брюсселе прошли уличные протесты из-за гибели в полицейском участке мужчины по имени Ибрагим.

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