Екатеринбург, , 20:12 — REGNUM Погибшие в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень двое детей не были пристёгнуты ремнями безопасности. Об этом сообщил представителям СМИ глава пресс-службы областного свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Они находились на заднем сиденье. Всего же в машине были два ребёнка и три женщины. Все они скончались до прибытия скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. После произошедшего участок трассы временно перекрыт. Идут следственные действия. Обстоятельства трагедии выясняются.

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