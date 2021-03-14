Афины , 14 марта 2021, 20:10 — REGNUM Свыше 1,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории Греции. Об этом 14 марта сообщает национальная организация общественного здравоохранения.
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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1626 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 221 147.
Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Греции достигло 7091.
Отметим, днем ранее в Греции за сутки выявили 2512 новых носителей коронавируса.
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