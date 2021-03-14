Заречный, Свердловская область, , 20:04 — REGNUM В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень затруднено движение после смертельного ДТП. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Участок трассы на 48 километре был перекрыт в обоих направлениях. Сотрудники МЧС осуществляют деблокировку погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло вечером 14 марта. Погибли три женщины, в том числе водитель, и двое детей.

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