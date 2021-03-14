Москва, 14 марта, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко — Азамат Бостанов — отреагировал на слухи о договорённости по поводу боя с Вячеславом Дациком. Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Ремеш Вячеслав Дацик

Азамат Бостанов «Фейк. … Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкреплённый».

Он также заявил, что Емельяненко близок к подписанию контракта на бой по правилам бокса с рэп-исполнителем Джиганом.

Всего на счету Емельяненко — 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в MMA.