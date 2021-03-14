Волжский, Волгоградская область, , 19:52 — REGNUM По факту гибели мальчика и госпитализации еще двоих детей в Волгоградской области организована доследственная проверка. Об этом сообщает 14 марта следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Волгоградской области.

«В правоохранительные органы г. Волжского поступило сообщение о гибели 7-летнего мальчика и госпитализации двоих детей 10-ти и 6-ти лет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к реке Ахтуба отправились на прогулку двое братьев и их товарищ. Подростки зашли на лед, который не выдержал их веса.

Местные жители, которые стали очевидцами случившегося, вытащили из воды всех детей. Отмечается, что один ребенок скончался, двоих госпитализировали.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области сообщили, что в городе Вольске организовали доследственную проверку после гибели в водоеме двух малолетних детей.

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