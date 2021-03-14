Берлин, , 19:49 — REGNUM Футбольный клуб «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Айнтрахтом (Франкфурт) в матче 25 тура Бундеслиги. Встреча в Лейпциге завершилась — 1:1. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За «Лейпциг» гол забил Эмиль Форсберг, «Айнтрахт» ответил мячом Даити Камада.

«Лейпциг» (54 очков) занимает II место в турнирной таблице, уступая лидирующей «Баварии» 4 очка. «Айнтрахт» (44 очка) — на 4 месте.

Ранее дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 25 тура Бундеслиги — 2:0.

Победу «Боруссии» принесли голы Юлиана Брандта и Юссуфы Мукоко.

«Боруссия», набрав 42 очка, поднялась на 5 место в турнирной таблице. «Герта» с 21 очком — на 15.